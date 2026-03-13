Russische Streitkräfte haben einen Bus in der Region Charkiw mit einer Drohne angegriffen, es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Alle vier Verletzten mit Sprengstoffverletzungen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand wird als mittelschwer eingestuft.

Die russische Armee hat mit einer Drohne einen Linienbus in der Gemeinde Velyki Burlutky in der Region Charkiw angegriffen. Eine Person wurde getötet und drei weitere verletzt, wie der Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Kupjansk, Andrej Kanashevich, am Freitag, dem 13. März, auf Facebook mitteilte.

Um 9:15 Uhr kam es auf der Straße in der Nähe des Dorfes Nowaja Aleksandrowka in der Gemeinde Weliko-Burlutskaja zu einem Beschuss mit einem Drohnenfluggerät (vorläufig Lancet), das einen Linienbus der Strecke Charkiw – Weliko-Burlutskaja traf. Nach vorläufigen Informationen kam eine Person ums Leben und vier weitere Zivilisten wurden verletzt, heißt es in der Meldung.

Die Pressestelle der Militärverwaltung der Region Charkiw fügte hinzu, dass alle vier Verletzten ins Krankenhaus eingeliefert wurden und ihr Zustand als mittelschwer eingestuft wird.

„Eine 44-jährige Frau, eine 53-jährige Frau und eine 59-jährige Frau mit Explosionsverletzungen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Auch ein 70-jähriger Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert“, fügte die Pressestelle hinzu.

Zur Erinnerung: Vor zwei Tagen traf eine russische Drohne einen Kleinbus in Cherson. Dabei wurden 20 Personen verletzt, darunter ein Teenager.

