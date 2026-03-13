„Aufmerksam gegenüber den Warnungen“: Die Russische Föderation könnte einen neuen Beschuss vorbereiten, Nationaler Sicherheitsrat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wann ist mit massiven Angriffen seitens Russlands zu rechnen? Die Russische Föderation könnte in den nächsten Tagen einen neuen massiven Angriff auf das Gebiet der Ukraine vorbereiten. Daher hat der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat dazu aufgerufen, aufmerksam auf Luftangriffssignale zu reagieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag des Leiters des Zentrums für Desinformationsbekämpfung (CPD) beim Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat, Andrij Kowalenko.