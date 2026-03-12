Die Oschtschadbank hat ihre in Ungarn beschlagnahmten Fahrzeuge zurückerhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nach der Rückgabe der Geldtransporter der Oschtschadbank wurden mehrere Schäden an der Ausrüstung festgestellt.

Die von Ungarn unrechtmäßig beschlagnahmten Geldtransporter der Oschtschadbank wurden an Vertreter der Staatsbank übergeben. Dabei wurde eine Reihe von Ausrüstungsgegenständen beschädigt. Dies geht aus einer Erklärung der Oschtschadbank vom Donnerstag, dem 12. März, hervor.

„Die Fahrzeuge sowie ein Teil der persönlichen Gegenstände von sieben Mitarbeitern der Geldtransportbrigade wurden schließlich von der Nationalen Steuer- und Zollverwaltung Ungarns (NAV) an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben“, heißt es in der Erklärung.

Die Bank dankte dem ukrainischen Außenministerium und dem Innenministerium sowie der ukrainischen Botschaft in Ungarn für ihre Unterstützung bei der Rückgabe des Eigentums des Finanzinstituts und seiner Mitarbeiter.

„Nach der Rückgabe der Geldtransporter wurden eine Reihe von Schäden an der Ausrüstung festgestellt. Die Rechtsvertreter der Oschtschadbank haben vor Ort alle festgestellten Mängel detailliert dokumentiert. Nach der Rückgabe der Fahrzeuge in die Ukraine wird eine Bewertung der entstandenen Schäden vorgenommen“, erklärte die Oschtschadbank.

Gleichzeitig befinden sich die unrechtmäßig beschlagnahmten Gelder in Höhe von 40 Millionen Dollar und 35 Millionen Euro sowie 9 kg Bankgold weiterhin in Ungarn. Es sei daran erinnert, dass die ungarische Regierung tatsächlich bestätigt hat, dass die Entführung der ukrainischen Geldtransporteure und die Beschlagnahmung des Geldes aufgrund der „Blockade“ der Ölpipeline Druschba erfolgt sind. Ein Schuss ins eigene Knie: Was erwartet Orbán nach dem Diebstahl des Geldes der Oschtschadbank?