Entführung und Mord an einem Ukrainer auf Bali: Die Nationalpolizei hat eine Erklärung abgegeben

Über Interpol-Kanäle wurde eine Zusammenarbeit mit den indonesischen Strafverfolgungsbehörden eingerichtet, um die Umstände der möglichen Entführung und Ermordung des Ukrainers aufzuklären.

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden untersuchen in Zusammenarbeit mit ihren indonesischen Kollegen die Umstände der möglichen Entführung und Ermordung des 28-jährigen Ukrainers Igor Komarow. Dies teilte der Leiter der Abteilung der Hauptuntersuchungsbehörde der Nationalpolizei, Sergej Storozhuk, in einem Kommentar gegenüber Ukrainskaja Prawda mit.

„Aufgrund der möglichen Entführung von ukrainischen Staatsbürgern auf dem Gebiet der Republik Indonesien haben die Ermittler der Hauptabteilung der Nationalpolizei in der Region Dnipropetrowsk ein Strafverfahren wegen rechtswidriger Freiheitsberaubung oder Entführung und Erpressung eingeleitet. Die indonesischen Strafverfolgungsbehörden untersuchen ebenfalls ein Strafverfahren wegen ähnlicher Vorfälle sowie die Umstände der Ermordung eines ukrainischen Staatsbürgers“, erklärte er.

Storozhuk erklärte, dass derzeit über Interpol-Kanäle eine Zusammenarbeit mit den indonesischen Strafverfolgungsbehörden eingerichtet wurde, um die Umstände der möglichen Entführung und Ermordung des Ukrainers zu klären, die Erpressung von Geld von seinen Angehörigen zu überprüfen und die gefundenen menschlichen Überreste zu identifizieren.

Zur Erinnerung: Die indonesische Polizei gab bekannt, dass laut DNA-Tests die zerstückelte Leiche, die an der Küste von Bali gefunden wurde, dem 28-jährigen Ukrainer Igor Komarow gehört. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln wegen Entführung und Mord: Ein Verdächtiger wurde festgenommen, sechs weitere werden gesucht.