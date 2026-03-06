Generalstab: Die Russische Föderation hat 950 Soldaten und einen Hubschrauber verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Ukrainische Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden einen feindlichen Hubschrauber sowie 208 Fahrzeuge und Tankwagen zerstört.
Die Verteidigungskräfte haben in den letzten 24 Stunden weitere 950 russische Angreifer eliminiert. Dies geht aus Daten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, die auf Facebook veröffentlicht wurden.
Die Gesamtverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 06.03.26 beliefen sich vorläufig auf:
- Personal – etwa 1.271.350 (+950) Personen Panzer – 11.734 (+7) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.148 (+6) Einheiten Artilleriesysteme – 37.960 (+45) Einheiten Raketenwerfer – 1.669 (+2) Einheiten Luftabwehr – 1.320 (+1) Einheiten Hubschrauber – 349 (+1) Einheiten Drohnen auf operativ-taktischer Ebene – 159.990 (+1.609) Einheiten Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 81.642 (+208) Einheiten Spezialfahrzeuge – 4.080 (+1) Einheiten Wir möchten daran erinnern, dass die Verteidigungskräfte wichtige Elemente der Luftabwehr, der militärischen Infrastruktur und der Kommandozentralen der russischen Invasoren auf dem vorübergehend besetzten Gebiet (den vorübergehend besetzten Gebieten) der Ukraine zerstört haben.
Den ersten Kommentar im Forum schreiben