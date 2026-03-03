Im Zentrum von Kiew sprang ein Mann aus dem Balkon im 23: Stock – Polizei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein 32-jähriger Mann ist am 3. März ums Leben gekommen, nachdem er aus dem 23. Stock eines Wohnhauses im Zentrum der Hauptstadt gesprungen war, wie die Polizei mitteilte.

Quelle: : Kiewer Polizei auf Facebook

Details: Der tragische Vorfall ereignete sich am 3. März im Stadtteil Petschersk der Hauptstadt.

Wörtliches Zitat der Strafverfolgungsbehörden: „Ein Mann stürzte aus dem Fenster eines Wohnhauses am Lesja-Ukrainka-Boulevard. Durch den Aufprall kam er noch am Unfallort ums Leben. Der Verstorbene war ein 32-jähriger Anwohner. Vorläufigen Ermittlungen zufolge sprang der Mann vom gemeinsamen Balkon im 23. Stock, nachdem er zuvor seinen Angehörigen gegenüber seine Absicht geäußert hatte, Selbstmord zu begehen.“

Details: Vor Ort sind eine Ermittlungsgruppe der Bezirkspolizei, Kriminaltechniker und ein Gerichtsmediziner im Einsatz.