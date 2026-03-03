„Die Teams werden zusammenarbeiten“: Selenskyj hat mit den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Vereinbarung zum Schutz vor Angriffen des Iran getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, die Lage im Nahen Osten und in der Golfregion erörtert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung Selenskyjs in Telegram.

„Ich habe ihm mein Beileid wegen der Todesopfer durch die unproportionalen Angriffe aus dem Iran ausgesprochen“, erklärte Selenskyj.

In der Erklärung unter Berufung auf die Worte des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate heißt es, dass das iranische Regime nicht nur militärische Einrichtungen, sondern auch Wohnhäuser, Einkaufszentren und sogar Moscheen angreift.

„Wir haben besprochen, wie wir in dieser Situation helfen und den Schutz von Leben unterstützen können. Wir haben vereinbart, dass die Teams daran arbeiten werden. Der Schutz von Leben ist eine gemeinsame Priorität für alle Menschen auf der Welt“, betonte Selenskyj.

