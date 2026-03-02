Fünf Millionen Hrywnja zu viel für Laptops: In Kiew wird ein Beamter vor Gericht gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Beamten des „Ukrainischen staatlichen Zentrums für Funkfrequenzen” erhoben, der fünf Millionen Hrywnja für Laptops für ein staatliches Unternehmen zu viel bezahlt hat.

Dies berichtet die Pressestelle der Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew.

Die Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew haben eine Anklageschrift gegen einen Beamten des staatlichen Unternehmens „Ukrainisches staatliches Zentrum für Radiofrequenzen“ eingereicht, der für die Beschaffung im Unternehmen verantwortlich war, heißt es in der Mitteilung.

„Der Angeklagte hat im Sommer 2023 keine ordnungsgemäße Preisüberwachung zur Ermittlung des erwarteten Wertes der Laptops organisiert und durchgeführt, sodass diese zu fast doppelt so hohen Preisen erworben wurden“, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Auf diese Weise hat das staatliche Unternehmen fünf Millionen Hrywnja zu viel für die Laptops bezahlt. Um den dem Staat entstandenen Schaden zu ersetzen, hat der Staatsanwalt eine Zivilklage in dieser Sache eingereicht.

Die Handlungen des Angeklagten wurden als Amtsverletzung eingestuft, d. h. als unsachgemäße Erfüllung seiner dienstlichen Pflichten aufgrund einer unredlichen Haltung, die schwerwiegende Folgen für die gesetzlich geschützten staatlichen Interessen hatte.

Die Sanktionen des Strafgesetzbuches sehen eine Freiheitsstrafe von zwei bis fünf Jahren vorJahren mit dem Entzug des Rechts, bestimmte Ämter zu bekleiden oder bestimmte Tätigkeiten auszuüben, für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren und mit einer Geldstrafe von zweihundertfünfzig bis siebenhundertfünfzig nicht steuerpflichtigen Mindestbeträgen des Einkommens der Bürger oder ohne eine solche.