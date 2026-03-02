Russische Streitkräfte haben drei Zivilisten in Kramatorsk getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Außerdem haben die Angreifer einen FPV-Drohnenangriff auf Druschkiwka durchgeführt. Auf der Straße wurden drei 72-jährige Rentnerinnen verletzt.

Russische Angreifer haben am Morgen die Stadt Kramatorsk beschossen. Drei Menschen sind ums Leben gekommen, teilte der Leiter der Stadtverwaltung von Kramatorsk, Alexander Goncharenko, am Montag, dem 2. März, auf Facebook mit.

„Um 08:14 Uhr griffen russische Truppen die Stadt an. Nach vorläufigen Informationen kamen drei Menschen ums Leben“, schrieb der Stadtchef.

Goncharenko fügte hinzu, dass derzeit die endgültigen Folgen des russischen Terroranschlags ermittelt werden.

Unterdessen teilte die Staatsanwaltschaft der Region Donezk mit, dass der Feind mit Artillerie auf eine zivile Infrastruktur in Kramatorsk geschossen habe. Zwei Frauen und ein Mann seien ums Leben gekommen.

Um 5 Uhr morgens griffen die Angreifer außerdem mit einer FPV-Drohne Druschkiwka an. Auf der Straße wurden drei 72-jährige Rentnerinnen verletzt. Bei ihnen wurden minen- und sprengstoffbedingte Verletzungen sowie Splitterwunden diagnostiziert.

Es wurde eine vorgerichtliche Untersuchung wegen Kriegsverbrechen (Teile 1 und 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

Zur Erinnerung: Am Abend des 1. März griffen die Russen die Ukraine mit 94 Angriffsdrohnen an. Den Einheiten der Luftabwehr und der elektronischen Kampfführung gelang es, die meisten Ziele zu zerstören, jedoch gab es auch Treffer.

Angriff auf Charkiw: Universität der Künste beschädigt