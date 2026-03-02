Es wurde bekannt, wie viele Ziele von den Luftabwehrkräften abgeschossen wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Luftabwehr hat 84 feindliche Drohnen der Typen Schahed, Gerbera, Italmas und andere Drohnentypen abgeschossen bzw. gestört.

Russische Kriegsverbrecher haben seit dem Abend des 1. März die Ukraine mit 94 Angriffsdrohnen angegriffen. Davon konnten 84 Drohnen neutralisiert werden, jedoch gab es auch Treffer. Dies wurde von den Luftstreitkräften der ukrainischen Streitkräfte auf Telegram bekannt gegeben.

„Bis 08:00 Uhr wurden von der Luftabwehr 84 feindliche UAVs vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und andere Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/abgewehrt. Es wurden 10 Treffer von Angriffsdrohnen an 4 Orten sowie der Absturz von abgeschossenen Drohnen (Wrackteile) an 2 Orten registriert“, heißt es in der Mitteilung.

Die russischen Angreifer starteten die UAVs aus den Richtung der russischen Städte Orel, Millerovo, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk sowie aus Gvardeysko im vorübergehend besetzten Krim. Etwa 70 davon waren Schaheds.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Die Luftstreitkräfte fügten hinzu, dass der Angriff andauert und sich mehrere feindliche UAVs im Luftraum befinden.

Wie bereits berichtet, beschädigte eine russische Drohne in Sumy eine Kirche der Ukrainischen Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats.