Massennummern unter Einzelunternehmern: Wie viele gibt es davon in der Ukraine?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Wenn mindestens fünf Einzelunternehmer bei der Registrierung dieselbe Nummer verwenden, kann diese als massenhaft angesehen werden. In der Ukraine gibt es derzeit 3.368 solcher Nummern.

Dies geht aus einer Studie von OpenDataBot hervor.

Der absolute Rekordhalter verfügt über Informationen zu 1.549 aktiven Einzelunternehmern. Unter der zweitmeistgenutzten Nummer sind 786 aktive Unternehmer registriert, und den dritten Platz belegt eine Kontaktnummer für 773 Einzelunternehmer. Das bedeutet, dass ein und dieselbe Kontaktnummer Hunderte von formal unabhängigen Unternehmen vereinen kann“, heißt es in der Analyse.

Es wird berichtet, dass die meisten Massenrufnummern in Kiew verwendet wurden – 1.020. Das ist fast ein Drittel der Gesamtzahl der Massenrufnummern. Es folgen Charkiw – 741 (22 %), Kiew – 640 (19 %) und Dnipropetrowsk – 595 (18 %).

Gleichzeitig ist anzumerken, dass dieselbe Massenrufnummer in mehreren Regionen gleichzeitig verwendet werden kann.

Wie aus der Analyse hervorgeht, werden Massen-Telefonnummern am häufigsten von Unternehmern im Einzelhandel verwendet – 2.013 Nummern. Deutlich weniger, aber immer noch Hunderte, werden im Großhandel (963), in der IT-Branche (922), im HoReCa-Sektor (787) und im Immobilienbereich (617) genutzt. Dabei kann eine Nummer in mehreren Tätigkeitsbereichen gleichzeitig vorkommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass 3.380 Nummern sowohl für Einzelunternehmer als auch für Unternehmen Massen-Telefonnummern sind. Dies sind Nummern, die mindestens 5 Unternehmen und 5 Einzelunternehmer gleichzeitig „bedienen”.