70 % der Ukrainer sind skeptisch, dass die Friedensverhandlungen zu einem dauerhaften Frieden führen werden – Umfrage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Laut einer Umfrage glauben 70 % der Ukrainer nicht, dass die aktuellen Verhandlungen zwischen Russland und den USA über die Beendigung des Krieges in der Ukraine zu einem dauerhaften Frieden führen werden.

Quelle: Ergebnisse einer Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie, durchgeführt vom 12. bis 24. Februar

Details: Gleichzeitig glauben 25 % der Befragten, dass die Verhandlungen zu einem dauerhaften Frieden führen werden. Die restlichen 5 % sind unentschlossen. Im Vergleich zur Mitte Januar 2026 hat sich in dieser Frage nichts geändert.

Zur Information: Die Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie „Omnibus“ wurde vom 12. bis 24. Februar 2026 per Telefon auf der Grundlage einer Zufallsstichprobe von Mobiltelefonnummern (mit zufälliger Generierung von Telefonnummern und anschließender statistischer Gewichtung) in allen von der Regierung kontrollierten Regionen der Ukraine durchgeführt.

Insgesamt wurden 2004 Befragte befragt – ukrainische Staatsbürger im Alter von 18 Jahren und älter, die zum Zeitpunkt der Umfrage auf dem von der Regierung kontrollierten Gebiet der Ukraine lebten.

Formal betrug unter normalen Umständen die statistische Fehlerquote bei einer Stichprobe von etwa 1000 Befragten (mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,95 und unter Berücksichtigung des Designeffekts von 1,3) nicht mehr als 4,1 %. Unter Kriegsbedingungen kommt zu dieser formalen Fehlerquote noch eine gewisse systematische Abweichung hinzu.