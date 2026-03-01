Stellvertretender Leiter des Präsidialamtes: Die Russen verfolgen weiterhin die Absicht, Saporischschja, Cherson, Mykolajiw und Odessa zu erobern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Pawlo Palisa: Die Russische Föderation plant die Eroberung neuer Gebiete der Ukraine, verfügt jedoch nicht über die Ressourcen, um dies in den nächsten sechs Monaten umzusetzen.
Der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Brigadegeneral Pawlo Palisa, ist der Ansicht, dass das russische Militär seine Pläne zur Eroberung von Gebieten der Ukraine, einschließlich der regionalen Zentren Saporischschja, Cherson, Mykolajiw und Odessa, nicht aufgegeben hat.
Quelle: Palisa in einem Interview mit dem Projekt Radio Swoboda Donbass.Realitäten
Direktes Zitat: „Ich erkenne die ehrgeizigen Pläne Moskaus. Sie haben die Eroberung der Region Donezk nicht aufgegeben. Sie planen weiterhin die Schaffung einer Pufferzone auf dem Gebiet der Regionen Charkiw und Sumy. Sie beabsichtigen, in den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja so weit wie möglich vorzustoßen und Bedingungen zu schaffen, unter denen sie die Eroberung von Saporischschja, Cherson, Mykolajiw und Odessa anstreben können.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehe ich objektiv keine Möglichkeit für die Russen, diese Pläne in den nächsten sechs Monaten umzusetzen.“
Details: Laut Palisa haben die Streitkräfte der Russischen Föderation im Jahr 2025 „weniger als ein Prozent des gesamten Territoriums der Ukraine besetzt und mehr als 450.000 ihrer Soldaten stationiert“.
Er ist der Ansicht, dass die russische Armee für die Besetzung von 6.000 Quadratkilometern, die unter der Kontrolle der Ukraine in der Region Donezk stehen, „ungefähr anderthalb Jahre“ und „Ressourcen in Höhe der derzeitigen Truppenstärke der Streitkräfte der Russischen Föderation auf dem Territorium der Ukraine“ benötigen würde.
„Es wird für sie sehr schwierig sein, dies zu erreichen. Es wird nicht so schnell gehen, wie sie es sich wünschen“, betonte der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes.
