Deepstate hat das Tempo der russischen Offensive im März bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Gegenwärtig haben die Russen ihre Offensivoperationen in mehreren Richtungen wieder aufgenommen. Jetzt haben sie eine Art Reserve in Form der Kursker Gruppierung.

Ende März besetzten die russischen Truppen 133 Quadratkilometer ukrainisches Territorium, das ist die kleinste Fläche seit November 2024. Dies meldete das Analyseprojekt DeepState am Dienstag, den 1. April.

„Im Vergleich zum November hat sich der monatliche Verlust an Territorium fast versechsfacht“, schreiben die Analysten.

Gleichzeitig stellen sie fest, dass dies nicht bedeutet, dass die Russen auf eine „vertragliche Vereinbarung“ warten, sondern im Gegenteil – sie haben ihre offensiven Operationen in mehreren Richtungen wieder aufgenommen. Und die Intensität in Richtung Pokrowski begann in der zweiten Märzhälfte deutlich zuzunehmen und erreichte das Niveau von Ende 2024, „als die Verteidigung im Süden der Stadt manchmal einfach zusammenbrach“.

DeepState stellt fest, dass die Russen nun über eine Art Reserve in Form der Kursker Gruppierung verfügen und die große Frage ist, wo diese verlegt oder aufgeteilt wird.

Zuvor hatte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, die Ergebnisse der Kämpfe an der Front im März zusammengefasst. Ihm zufolge bleiben die Hauptaufgaben für die ukrainische Armee die Aufrechterhaltung der Verteidigungslinien und die Stabilisierung der Lage in den bedrohten Gebieten der Front. Vor allem im Bezirk Pokrowskyj wurden Erfolge erzielt.