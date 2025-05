Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Den ukrainischen Streitkräften ist es an einigen Stellen gelungen, die taktische Initiative in der schwierigsten Richtung zu ergreifen, sagte Olexander Syrskyj.

Der ukrainischen Armee ist es gelungen, die Lage in der Richtung Pokrowsk in der Region Donezk zu stabilisieren. Dies teilte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj am Dienstag, den 6. Mai in Telegram mit.

Ihm zufolge ist die Richtung Pokrowsk einer der schwierigsten Abschnitte an der Frontlinie des russisch-ukrainischen Krieges

„Dank des Mutes und des geschickten Handelns der Soldaten der Verteidigungsstreitkräfte ist es uns jedoch gelungen, die Lage in dieser Operationszone in Donezk zu stabilisieren und an einigen Stellen die taktische Initiative abzufangen“, schrieb der Oberbefehlshaber.

Während einer Arbeitsreise zu den Truppen zeichnete Syrskyj die Soldaten des 425. separaten Angriffsregiments Skala mit Ehrenauszeichnungen des Oberbefehlshabers aus.

„Es ist nicht das erste Mal, dass die Ukraine durch die Anstrengungen von Skala die Kontrolle über die vom Feind eroberten Gebiete zurückgewonnen hat. So war es 2022 in Isjum, während der Offensivoperation in Charkiw, so war es in diesem Frühjahr in der Gegend des Dorfes Schewtschenko bei Pokrowsk“, bemerkte er.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass es im Laufe des Tages am 5. Mai 200 militärische Zusammenstöße an der Front gab. In Richtung Pokrowskoje haben die Streitkräfte der Ukraine 78 Angriffe der russischen Armee abgewehrt.

Es wurde auch bekannt, dass Russland im Laufe des vergangenen Tages mehr als 1400 getötete und verwundete Kämpfer verloren hat. Die gesamten russischen Verluste nähern sich der 1 Million Menschen.