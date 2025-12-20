Die Zahl der Todesopfer des Angriffs auf die Region Odessa ist auf 8 gestiegen, 32 Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Hafeninfrastruktur der Region Odessa sind 8 Menschen ums Leben gekommen und 27 verletzt worden.

Die Zahl der Todesopfer eines russischen Raketenangriffs auf die Hafeninfrastruktur in der Region Odessa am 19. Dezember ist auf 8 gestiegen, 32 weitere Menschen wurden verletzt.

Quelle: SES of Ukraine, Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Kiper

Wörtlich: „Acht Menschenleben wurden durch einen feindlichen Angriff auf die Region Odessa ausgelöscht, siebenundzwanzig weitere Menschen wurden verletzt.

Gestern Abend hat Russland einen Raketenangriff auf eine Hafeninfrastrukturanlage im Bezirk Odessa gestartet.“

Einzelheiten: Nach Angaben der Rettungskräfte befanden sich einige der Opfer in einem Bus, der sich im Epizentrum des Angriffs befand.

Auf dem Parkplatz fingen Lastwagen Feuer, und auch Autos wurden beschädigt.

Alle Brände wurden gelöscht.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Kiper, sagte, die Zahl der Verletzten sei auf 32 gestiegen, darunter 25 Verwundete.

Einsatzkräfte und Rettungsdienste arbeiten weiter am Tatort.

Was zuvor geschah:

Am Abend des 19. Dezember haben russische Truppen einen massiven Raketenangriff auf eine Hafeninfrastrukturanlage in der Region Odessa durchgeführt. Dabei wurden sieben Menschen getötet und 15 weitere verletzt.