Über 1500 beschlagnahmte Waggons der Russischen Föderation sind in das Eigentum der Ukraine übergegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Sie sind in betriebsfähigem Zustand und können für den Gütertransport, einschließlich militärischer Güter, verwendet werden.

Die Ukraine hat 1592 Waggons beschlagnahmt, die Russland gehörten und für den Transport von Handelsgütern genutzt wurden. Dies gab Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko am Montag, dem 9. März, auf Telegram bekannt.

„Die Regierung hat beschlossen, den Staatsfonds mit der Verwaltung dieses Vermögens zu beauftragen und es anschließend an Ukrsalisnyzja zu übertragen. Mit dieser Entscheidung leiten wir den Mechanismus zur Beschlagnahmung des Vermögens des Angreifers und dessen weitere Nutzung ein. Der geschätzte Wert der Waggons beläuft sich auf etwa 2,2 Milliarden Hrywnja. Sie sind in betriebsfähigem Zustand und können bis zum Ende ihrer Nutzungsdauer für den Gütertransport, einschließlich militärischer Güter, verwendet werden“, schrieb die Regierungschefin.

Ihren Angaben zufolge gehörten diese Waggons sanktionierten Unternehmen der Russischen Föderation, darunter VEB-Leasing, der staatlichen Entwicklungsgesellschaft VEB.RF, der AO Staatliche Transportleasinggesellschaft, der AO Nord – einer Tochtergesellschaft der Sberbank Leasing – und anderen russischen Unternehmen aus dem Finanz- und Logistikbereich.

Es sei daran erinnert, dass die Russen vor der vollständigen Invasion im Jahr 2022 mit diesen Wagen Transporte durch die Ukraine und EU-Länder durchgeführt haben. Nach Beginn der Kampfhandlungen blieben sie auf dem Territorium der Ukraine und wurden beschlagnahmt. Im vergangenen Jahr wurden sie konfisziert.

