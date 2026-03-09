Die Ukraine hat nach Beginn der Reparaturarbeiten am Kernkraftwerk ihre Stromimporte erhöht – Medienberichte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine hat nach Beginn der Reparaturarbeiten an den ukrainischen Kernkraftwerken ihre Stromimporte erhöht. Dies geht aus den Daten der Überwachung durch ExPro hervor.

Wie angegeben, hat der Stromimport seit dem 7. März wieder einen Aufwärtstrend verzeichnet.

So sank der durchschnittliche Import pro Tag zwischen dem 4. und 6. März auf 27.000 MWh, stieg jedoch bereits am nächsten Tag auf 32.500 MWh.

Bereits am 9. März stieg das Volumen der Stromimporte aus den EU-Ländern und Moldawien auf 35.000 MWh.

Wie Quellen der Zeitung berichten, hängt dies damit zusammen, dass in einem der Kraftwerksblöcke der Atomkraftwerke planmäßige Reparaturarbeiten begonnen haben.

Insgesamt hat unser Land seit Anfang März bereits mehr als 280.000 MWh Strom importiert.