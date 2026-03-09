An der staatlichen Universität Kiew wurde ein System zur Umgehung der Mobilmachung aufgedeckt – Staatliches Ermittlungsbüro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Staatliche Ermittlungsbüro hat eine Gruppe aufgedeckt, die durch pseudowissenschaftliche Positionen an der Universität dabei half, der Mobilisierung zu entgehen. 14 Personen nutzten diese Vorgehensweise.

Das Staatliche Ermittlungsbüro hat die Aufdeckung einer Gruppe von Personen bekannt gegeben, die Wehrpflichtigen gegen Bezahlung dabei halfen, sich der Mobilisierung zu entziehen, indem sie ihnen Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiter an der Hauptstadtuniversität verschafften; den Mitgliedern der Gruppe wurde der Verdacht mitgeteilt.

Quelle: Staatliches Ermittlungsbüro. Quelle: Staatliches Ermittlungsbüro

Details: Der kriminellen Vereinigung gehörten zwei Unternehmer und ein Beamter einer Bildungseinrichtung an.

Unter den angeblichen „Wissenschaftlern” befanden sich ein Agronom, ein Zahnarzt, ein Mitarbeiter einer Autowerkstatt und andere Personen, die nichts mit wissenschaftlicher Tätigkeit zu tun hatten.

„Formal gehörten sie zu einem Kreativteam, das angeblich an einem Projekt zur Entwicklung unbemannter Fluggeräte arbeitete. Tatsächlich haben diese Personen jedoch keine Forschungsarbeiten durchgeführt“, ergänzten die Strafverfolgungsbehörden.

Das Staatliche Ermittlungsbüro stellte fest, dass allein in einem halben Jahr 14 Personen mit Hilfe dieses Schemas der Mobilisierung entgangen sind. Die Dienstleistungen kosteten zwischen 1.500 und 4.000 Dollar pro Person.

Derzeit wurden vier Personen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch und Veruntreuung von Universitätsgeldern angeklagt, die von einer Gruppe von Personen unter den Bedingungen des Kriegsrechts in vorheriger Absprache begangen wurden (Teil 2 des Artikels 366, Teil 4 des Artikels 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Der Tatbestand sieht eine Strafe von bis zu 12 Jahren Freiheitsentzug mit Einziehung des Vermögens vor.