Die „Google-Steuer“ hat dem Haushalt seit Jahresbeginn mehr als 4,2 Milliarden Euro eingebracht

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die führenden Steuerzahler sind weiterhin Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy und Netflix.

In den ersten beiden Monaten des Jahres flossen mehr als 4,2 Milliarden Hrywnja aus der sogenannten „Google-Steuer“ in den Staatshaushalt, die ausländische Unternehmen für die Bereitstellung elektronischer Dienste für ukrainische Nutzer entrichten. Dies teilte die amtierende Leiterin der Staatlichen Steuerdienststelle der Ukraine (GNS), Lesya Karnaukh, mit.

Das sind 0,7 Milliarden Hrywnja mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Wie Karnaukh betonte, sind die führenden Unternehmen bei der Zahlung dieser Steuer nach wie vor Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy und Netflix.

Bis heute haben sich bereits 151 Nichtansässige, die elektronische Dienstleistungen an natürliche Personen im Zollgebiet der Ukraine erbringen, als Mehrwertsteuerzahler registriert.

„Die Zahlung dieser Steuer ist ein wichtiger Bestandteil einer gerechten Besteuerung der digitalen Wirtschaft und trägt zu einer zusätzlichen Füllung des Staatshaushalts der Ukraine bei“, fügte Karnaukh hinzu.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2025 brachte die „Google-Steuer“ mehr als 14,4 Milliarden Hrywnja in den Haushalt ein. Dabei handelt es sich um Gelder, die von Nichtansässigen gezahlt wurden, die elektronische Dienstleistungen an natürliche Personen im Zollgebiet der Ukraine erbringen und als Mehrwertsteuerzahler registriert sind.