10 Milliarden für die Umsetzung der Entwicklungspläne der Regionen bereitgestellt – Swyrydenko

Die erste Tranche für die Umsetzung umfassender Pläne zur Stabilität der Regionen und Städte wurde bereitgestellt. Dies gab die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko am 6. März bekannt.

„Wir beginnen mit der Finanzierung der Umsetzung der Pläne. Wir stellen die ersten 10 Milliarden Hrywnja aus dem Reservefonds für die Umsetzung der Nachhaltigkeitspläne bereit“, erklärte sie nach der ersten Sitzung des Koordinierungszentrums für die Umsetzung der umfassenden Nachhaltigkeitspläne für Regionen und Städte.

Laut Swyrydenko tragen die Leiter der Regionalverwaltungen und Stadträte „die persönliche Verantwortung für die Umsetzung der Pläne“.

„Wir haben die Frage der Ausarbeitung eines Nachhaltigkeitsplans für Kiew gesondert erörtert und erwarten, dass er bis Dienstag von der Stadtverwaltung vorgelegt wird“, erklärte sie.

Für die systematische Arbeit zur Umsetzung der Pläne wurden bei der Sitzung des Koordinierungszentrums die Verantwortlichen für die wichtigsten Bereiche bestimmt und festgelegt.

Zur Erinnerung: Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat (Nationaler Sicherheits- und Verteidigungsrat) der Ukraine hat die Pläne zur Energieversorgungssicherheit der Regionen angehört, deren Umsetzung mehr als 200 Milliarden Hrywnja erfordert.