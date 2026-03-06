Die russischen Streitkräfte drängen auf das Zentrum von Hryshyne und greifen aus zwei Richtungen an (Karte)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Kämpfe um das Dorf verschärfen sich. Russische Truppen versuchen, in den zentralen Teil des Dorfes Gryschyne in der Region Donezk vorzudringen. Die Angreifer stürmen gleichzeitig von zwei Seiten auf die Ortschaft zu.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Truppengruppe „Ost“ auf Facebook.