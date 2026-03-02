Selenskyj: Wir diskutieren in den Verhandlungen nicht über den Austausch kleiner Gebiete an der Grenze gegen Gebiete in der Donbass-Region

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Selenskyj hat Berichte zurückgewiesen, wonach in den Verhandlungen mit Russland über den Austausch von Grenzgebieten gegen Gebiete in der Donbass-Region diskutiert werde.

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass es bei den Verhandlungen mit Russland nicht um den Austausch von Gebieten an der Grenze gegen Gebiete in der Region Donezk gehe.

Quelle: : Selenskyj antwortete auf die Frage von Journalisten, ob in den Verhandlungen das Thema des Tauschs von Gebieten, die nicht von Russland im Donbass besetzt sind, gegen von Russland besetzte Gebiete in den Regionen Sumy und Charkiw angesprochen werde.

Direktes Zitat: „Wir können diese Gebiete nicht vergleichen. Wenn wir über Grenzgebiete sprechen, ist es für den Feind sehr schwierig, diese zu halten.

Die Russen sind sich bewusst, dass sie diese Gebiete nicht halten können, und es wird der Moment kommen, in dem wir sie aus diesen Gebieten vertreiben werden.

Der Donbass ist für die Russen ein Ziel. Sie haben ihre Ziele nicht geändert, ihr Appetit hat sich ein wenig verringert, aber das ist vorerst alles.

Wir sprechen nicht über den Tausch kleiner Gebiete an der Grenze (Sumy, Charkiw – Anm. d. Red.) gegen das große Gebiet des Donbass.