An einer Front haben die ukrainischen Streitkräfte die Verteidigungslinien der Russischen Föderation durchbrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Luftlandetruppen meldeten einen Durchbruch der russischen Verteidigung in Richtung Alexandrowsk.

Die Bodenaufklärungsgruppe CG132 des 132. separaten Aufklärungsbataillons des 7. Schnellreaktionskorps der Luftlandetruppen der ukrainischen Streitkräfte durchbrach die Verteidigungslinie der Russen in Richtung Alexandrowsk. Dies teilte der Pressedienst der Luftlandetruppen am Sonntag, dem 1. März, mit.

„Im Verlauf der Operation wurden feindliche Feuerstellungen, Truppen und Munitionsdepots der Angreifer zerstört“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass dank der professionellen Arbeit der Späher die Pläne der russischen Truppen für einen weiteren Vorstoß vereitelt wurden. „Dadurch konnte ein Brückenkopf für den taktischen Vormarsch der verbündeten Einheiten geschaffen werden“, erklärten die Militärs.

