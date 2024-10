DeepState erklärt die Besetzung von Selidove

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Dem Projekt zufolge hat der Feind drei weitere Siedlungen im Donbass eingenommen. Der Generalstab berichtet jedoch, dass die Angreifer versucht haben, die Verteidigung zu durchbrechen, aber zurückgeschlagen wurden.

Analysten des Projekts DeepState berichteten am Mittwochabend, den 30. Oktober, dass russische Truppen drei weitere Siedlungen in der Region Donezk besetzt haben, darunter Selidowo. Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine bestätigt dies jedoch nicht.

„Der Feind hat Selidowo, Wischnewoje, Swesdnoje besetzt und ist bei Nowoukrainka, in Nowowodmitrowka und Kurachowka vorgerückt“, heißt es in dem Bericht.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte berichtet, dass die Angreifer versuchten, die Verteidigungsanlagen in Richtung Pokrowsk, insbesondere bei Selidowo, zu durchbrechen, aber zurückgeschlagen wurden.

„Der Feind hat 26 Mal versucht, unsere Verteidigung in Richtung Pokrowsk zu durchbrechen. Seit Beginn des Tages haben die Angreifer in den Gebieten Miroliubovka, Promin, Mirnograd, Lysovka, Sukhoy Yar, Novogrodovka, Vishnevoye, Krutoy Yar und Selidovo 22 Mal eine harte Antwort von unseren Verteidigern erhalten. Vier Angriffe sind noch im Gange“, heißt es in der abendlichen Zusammenfassung des Generalstabs.

Wir erinnern daran, dass das ukrainische Militär im Laufe des vergangenen Tages 1.560 Angreifer vernichtet hat. Die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen in der Ukraine vom 24. Februar 2022 bis zum 30. Oktober 2024 belaufen sich auf etwa 693 Tausend 640 Menschen.