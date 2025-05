Die Prognostiker haben vor gefährlichen meteorologischen Phänomenen in der Region Kiew gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das ukrainische hydrometeorologische Zentrum hat vor einem Gewitter in der Region Kiew gewarnt, das bis zum Ende des Tages anhalten wird.

Quelle: Ukrainisches hydrometeorologisches Zentrum

Wörtlich: „Warnung vor gefährlichen meteorologischen Phänomenen in der Region Kiew. Ein Gewitter wird in der nächsten Stunde erwartet und wird bis zum Ende des Tages am 13. Mai andauern.“

Einzelheiten: Das Zentrum hat die erste Gefahrenstufe, gelb, ausgegeben.

Diese Stufe bedeutet potenziell gefährliche Wetterbedingungen, die die Aktivitäten der Bevölkerung erschweren und lokale Störungen im Betrieb der Verkehrs- und Stromnetze verursachen können.

