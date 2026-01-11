DeepState meldet neue Vorstöße der Russen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Besatzungstruppen sind an mehreren Abschnitten der Front in den Regionen Donezk und Charkiw teilweise vorgerückt.

Die russischen Truppen sind wahrscheinlich in Wowtschansk in der Region Charkiw und in Pokrowsk in Donezk vorgerückt. Dies geht aus den Daten des Analyseprojekts DeepState hervor.

Insbesondere in Charkiwschtschyna wurde der Vormarsch der russischen Armee in der Stadt Wowtschansk und in der Nähe des Dorfes Vilcha der Gemeinde Wowtschansk registriert.

Auch in der Stadt Pokrowsk in der Region Donezk haben die Russen einen Vorstoß.

„Der Feind ist in Wowtschansk, Pokrowsk und in der Nähe von Vilcha vorgerückt“, heißt es in dem Bericht.

Analysten sagten später, die russischen Truppen seien in Shakhovoye und in der Nähe von Novy Shakhovoye im Bezirk Pokrowsk vorgerückt.

Nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine haben die Angreifer die meisten – 25 – Versuche unternommen, unsere Soldaten aus ihren Stellungen in Richtung Pokrowsk zu vertreiben. Die Verteidigungskräfte halten den Ansturm zurück und haben bereits 21 Angriffe abgewehrt, so der Bericht.

In der Richtung Gulyaypol wurden 17 Scharmützel registriert.

Zur gleichen Zeit unternahm die angreifende Armee 11 Angriffe in Richtung Lyman.

Russland hat im Laufe des Tages 100 Kämpfer in der Nähe von Pokrowskoje verloren