Die russische Armee hat die Regionen Cherson und Sumy angegriffen: Eine Frau kam ums Leben, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen haben am 13. März Angriffe auf die Regionen Cherson und Sumy verübt: Eine 52-jährige Frau kam ums Leben, acht Menschen wurden verletzt.

Quelle: : Militärverwaltung der Oblast Cherson, Militärverwaltung der Oblast Sumy

Wörtlich: Militärverwaltung der Region Sumy: „Die Russen haben die Gemeinde Hlukhiv mit Lenkwaffen bombardiert. Von dem Angriff betroffen ist ein Wohngebiet.

Durch den Angriff wurden drei Anwohner verletzt. Eine 31-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann wurden ins Krankenhaus eingeliefert.“

Details: : Eine weitere Verletzte ist eine 43-jährige Frau. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt.

In der Region Cherson griffen die Russen gegen 14:30 Uhr auf einer Straße in der Nähe des Dorfes Nova Kamjanka eine 52-jährige Frau mit einer FPV-Drohne an. Sie erlitt tödliche Verletzungen.

Außerdem griffen russische Soldaten gegen 10:30 Uhr Darjivka mit einer Drohne an.

Wörtlich: „Infolge des feindlichen Angriffs erlitt ein 27-jähriger Mann eine Explosionsverletzung, Kopfverletzungen und eine akute Stressreaktion.

Darüber hinaus wurde bei vier weiteren Frauen im Alter von 39, 54, 47 und 35 Jahren eine akute Stressreaktion diagnostiziert.“