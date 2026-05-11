Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden vier Panzer sowie 231 Fahrzeuge und Tankwagen zerstört.

Russland hat in den vergangenen 24 Stunden im Krieg gegen die Ukraine weitere 920 Soldaten verloren. Dies geht aus den auf Facebook veröffentlichten Daten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 11.05.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

In den Gebieten Donezk, Luhansk und Saporischschja.

Zuvor führten die Drohnenstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte eine Operation zur Vernichtung des Personals der russischen Besatzungstruppen im Ausbildungszentrum und am ständigen Standort der Piloten und Richtschützen in der besetzten Stadt Chrustalny in der Oblast Luhansk durch.