Nach einem Angriff der Russischen Föderation in der Oblast Sumy gerieten Lagerhäuser mit schwefelhaltigen Stoffen in Brand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Einwohner mehrerer Gemeinden sollten ihre Fenster schließen und sich nach Möglichkeit nicht im Freien aufhalten.

In der Gemeinde Sumy brennen infolge eines russischen Luftangriffs Lagerhallen mit Restbeständen schwefelhaltiger Stoffe. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Katastrophenschutzdienstes (GSCHS) am Donnerstag, dem 18. Juni, mit.

„Infolge des feindlichen Luftangriffs auf den Randbereich der Gemeinde Sumy kam es zu einem Brand in Lagerräumen, in denen Rückstände schwefelhaltiger Stoffe gelagert wurden“, heißt es in der Mitteilung.

Die Rettungskräfte betonten, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Dennoch warnten sie, dass in der Luft ein Schwefelgeruch wahrnehmbar sein könne.

Die Einwohner der Gemeinden Bezdritsk, Werchnesyrowatsk und Krasnopolsk werden aufgefordert, die Fenster zu schließen und den Aufenthalt im Freien nach Möglichkeit einzuschränken. Die Löscharbeiten dauern an. Zur Erinnerung: In der Nacht zum 17. Juni führten die Russen einen massiven Angriff auf die Stadt Trostjanez im Gebiet Sumy durch. Infolge des Angriffs wurden Tankstellen zerstört. Angriff auf das Dovzhenko-Filmstudio: Die Russische Föderation hat die größte Kostümsammlung zerstört