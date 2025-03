In Norwegen gab es einen Ölaustritt, der möglicherweise auf Sabotage zurückzuführen ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das alte Umspannwerk Hamang in Berum wies Anzeichen von Manipulationen auf. Ein Transformator wurde beschädigt, wodurch viele Tonnen Öl ausliefen.

Der norwegische Stromnetzbetreiber Statnett teilte mit, er habe am 16. März ein Leck von 50 bis 60 Tonnen Öl in einem stillgelegten Umspannwerk in der Nähe von Oslo entdeckt.

Das alte Umspannwerk Hamang in der Stadt Berum wies Anzeichen von Manipulationen auf. Ein Transformator wurde beschädigt, so dass viele Tonnen Öl ausliefen. Die Ölbergungsarbeiten begannen sofort und dauern noch an.

Nach Angaben des Unternehmenssprechers Thomas Fennefoss hat ein Unbekannter einen Schnitt in den Zaun gemacht und dann die Abdeckung des dortigen Transformators gelockert, woraufhin Öl auszulaufen begann.

Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

Die Feuerwehr informierte Statnett am Sonntagnachmittag über ein mögliches Ölleck. Statnett schickte sofort Leute los, um die Situation zu überprüfen. Es wurde schnell festgestellt, dass das Leck nicht von der neuen Umspannstation ausging. Die Suche nach dem Ort des Lecks wurde fortgesetzt und es wurde festgestellt, dass das Öl aus einem Transformator im alten Umspannwerk von Hamang austrat.

Es wird geschätzt, dass 50-60 Tonnen Öl ausgetreten sind. Der größte Teil des Öls wurde mit Tanks und Auffangwannen vor Ort aufgefangen, aber ein Teil des Öls gelangte auch in den Boden und wurde in den Fluss Sandvik getragen. Die Feuerwehr hat Sperren auf dem Sandvik-Fluss aufgestellt und die Gemeinden haben Absorptionsmittel ausgelegt, um das Öl aufzusaugen.