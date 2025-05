Er erschoss einen Soldaten und seine Schwiegermutter: Einzelheiten zu dem aufsehenerregenden Mord in Sofiyivska Borshchahivka

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Sofiyivska Borshchahivka in der Nähe von Kiew hat ein Mann einen Soldaten und seine Schwiegermutter wegen eines Konflikts um eine Waffenschuld erschossen und getötet. Die Polizei führte eine Spezialoperation durch und nahm den Angreifer in weniger als einer Stunde fest.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Nationale Polizei der Ukraine.

Die Polizei fand heraus, dass der Soldat die Waffe vor einem Monat für 1.000 Dollar an den Mann verkauft hatte. Heute gab es jedoch einen Konflikt zwischen den beiden über die Bezahlung: Der Soldat verlangte, dass der Käufer ihm einen bestimmten Betrag mehr zahlt.

Daraufhin erschoss der Mann den Soldaten und seine Schwiegermutter, die zu Hause war, mit der gekauften Waffe.

Der Täter ging dann in seine eigene Wohnung und schloss sich dort ein.

Spezialkräfte der Polizei umstellten das Haus und nahmen den 63-jährigen Mann innerhalb einer Stunde fest.

„Die Ermittlungen sind derzeit im Gange. Es wird entschieden, ob dem Festgenommenen eine Verdachtsanzeige zugestellt wird“, fügten die Polizeibeamten hinzu.

Schießerei in Sofiyivska Borshchahivka

Zuvor hatten wir berichtet, dass ein Unbekannter im Bezirk Butschain der Region Kiew das Feuer eröffnet hat.

Später berichteten Quellen von RBK Ukrajina, dass Polizeibeamte den Täter in dem Dorf Sofiyivska Borshchahivka festgenommen haben.

Es ist erwähnenswert, dass vor einigen Wochen eine Schießerei auf einem Parkplatz im Kiewer Bezirk Podil stattgefunden hat. Damals ging es um einen Konflikt zwischen zwei Männern.

Zuvor war ein Mann mit einer Schusswunde in Kiew aufgefunden worden. Die Polizei hat eine Untersuchung wegen versuchten Mordes eingeleitet.