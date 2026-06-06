Während des Drohnenangriffs auf St: Petersburg wurde das Internet eingeschränkt, und den Menschen wurde geraten, nicht auf die Straße zu gehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Beglow forderte die Einwohner von Sankt Petersburg auf, während des Drohnenangriffs ihre Häuser nicht zu verlassen. Es kann zu Störungen im Internet kommen.

Der Gouverneur des russischen Sankt Petersburg, Alexander Beglov, forderte die Einwohner der Stadt auf, ihre Häuser während des massiven Drohnenangriffs am Morgen des 6. Juni nicht zu verlassen.

Quelle: : Beglow auf Telegram

Wörtliches Zitat von Beglov: : „Gemäß den Empfehlungen des Einsatzstabs bitte ich die Einwohner von St. Petersburg, in ihren Wohnungen zu bleiben und nicht auf die Straße zu gehen. Es kann zu Störungen beim mobilen Internet kommen.“

Details: : Später schrieb er, dass der Angriff abgewehrt worden sei und es „der russischen Luftabwehr gelungen sei, Schäden zu verhindern“.

Die Medien berichten, dass in Sankt Petersburg innerhalb eines Tages 3.000 Beschwerden über das Internet verzeichnet wurden.

Zur Erinnerung: : Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass in der Nacht zum 6. Juni ukrainische Drohnen Waffenlager und eine Basis in der Leningrader Oblast der Russischen Föderation angegriffen hätten.