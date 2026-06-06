In Odessa sprang ein Mädchen vom Dach eines 17-stöckigen Gebäudes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Kind stürzte auf das Dach eines Anbaus, in dem sich ein Einkaufszentrum befindet. Das Mädchen starb noch am Unfallort.

Die Polizei ermittelt die Umstände des Todes eines 11-jährigen Mädchens in Odessa, das vom Dach eines Hochhauses stürzte. Dies teilte die Nationalpolizei am Vorabend mit.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 5. Juni in der Panteleymonowskaja-Straße.

„Nach vorläufigen Informationen der Strafverfolgungsbehörden sprang das Kind vom Dach des 17-stöckigen Wohnhauses, in dem es wohnte, und stürzte auf das Dach eines Anbaus, in dem sich ein Einkaufszentrum befindet. Das Mädchen starb noch am Unfallort“, heißt es in der Mitteilung.

Am Unfallort war ein Ermittlungs- und Einsatzteam der örtlichen Polizeidienststelle im Einsatz. Die Strafverfolgungsbehörden klären derzeit alle Umstände der Tragödie.

Es wird derzeit geprüft, ob die Informationen in das Einheitliche Register für vorgerichtliche Ermittlungen aufgenommen werden sollen.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr stürzten in Odessa eine Mutter und ihr Kind aus einem Fenster im 16. Stock. Die Frau starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen. Das 5-jährige Kind wurde ins Krankenhaus eingeliefert, verstarb jedoch später dort.

Im Mai dieses Jahres stürzte in Charkiw ein 4-jähriger Junge aus dem Fenster einer Wohnung im vierten Stock und erlag seinen Verletzungen. In der Wohnung wurde zudem ein Mädchen, geboren im Jahr 2023, mit Anzeichen von Dehydrierung aufgefunden. Die Ermittlungen ergaben, dass die 29-jährige Mutter die Kinder allein in der verschlossenen Wohnung zurückgelassen hatte. Die Frau wurde festgenommen.