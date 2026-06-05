Für Russen bleiben die Beschränkungen auch nach dem Krieg bestehen – Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Nach Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges gelten für Bürger der Russischen Föderation besondere Einreisebedingungen für die Ukraine, erklärte der Außenminister.

Nach Beendigung des umfassenden Krieges werden Bürger der Russischen Föderation die Ukraine nicht mehr frei besuchen können. Für sie gelten spezielle Kontrollverfahren und restriktive Maßnahmen. Dies erklärte Außenminister Andrij Sybyga, wie Ukrinform berichtet.

„Für uns ist Russland ein feindliches Land, ein Aggressorland. Es ist für einen russischen Staatsbürger unmöglich, ohne besondere Genehmigung, ohne Visum und ohne Überprüfung oder Filterung durch alle unsere zuständigen Dienste in die Ukraine einzureisen. Für die Bürger dieses Staates (nach dem Krieg – Anm. d. Red.) werden besondere restriktive Verfahren und Maßnahmen für die Einreise in die Ukraine gelten“, erklärte Sybiha auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Winnyzja mit dem slowakischen Außenminister Juraj Blanár.

Gleichzeitig merkte der Minister an, dass er nach Kriegsende keinen massiven Zustrom russischer Staatsbürger in die Ukraine erwarte.