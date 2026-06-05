Die Russen haben das Wärmekraftwerk von DTEK angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen haben am 5. Juni das Wärmekraftwerk von DTEK angegriffen.

Quelle: : DTEK

Wörtlich: : „Der Feind hat das Wärmekraftwerk von DTEK erneut angegriffen.

Durch den Angriff wurde das Kraftwerk erheblich beschädigt.“

Details: : Das Unternehmen fügte hinzu, dass das Wärmekraftwerk von DTEK seit Beginn der groß angelegten Invasion fast 230 Mal von Russland angegriffen wurde.

Davon entfielen 11 auf die Heizperiode 2025/2026.

Zur Erinnerung: Am 2. Juni stellte DTEK die Stromversorgung für 110.000 Haushalte in Kiew wieder her, nachdem ein massiver russischer Angriff die Produktionsstätte des Unternehmens und Energieanlagen beschädigt hatte.