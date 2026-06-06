Russland hat Saporischschja angegriffen; ein 10-jähriger Junge und sein Vater wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo genau haben die Russen diesmal zugeschlagen? Bei dem Angriff auf Saporischschja am Nachmittag des 6. Juni traf ein russischer Angriff ein Supermarktgebäude. Unter den Verletzten befindet sich ein Kind.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter der Militärverwaltung der Oblast Saporischschja, Iwan Fedorow.

Seinen Angaben zufolge traf der Schlag das Dach eines der Supermärkte der Stadt.

Infolge des Angriffs brach zudem ein Feuer in einer Wohnung eines Wohnhauses aus, das sich gegenüber dem Einschlagort befindet.