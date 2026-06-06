Die SSO haben einen Teil der Landverbindung zur Krim unter Luftüberwachung gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Drohnen der ukrainischen Spezialeinheiten überwachen die Strecke Melitopol–Tschonhar und erschweren damit die Logistik der Russischen Föderation in Richtung Krim.

Die UAV-Operatoren des 3. Regiments der Spezialeinheiten haben einen Teil der Landroute der Invasoren zur Krim unter Luftüberwachung gestellt.

Quelle: : 3. Separates Spezialregiment „Prinz Swjatoslaw der Tapfere“

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Wörtlich: : „Drohnen der Spezialeinheiten zerstören die Ausrüstung und unterbrechen die Versorgungswege des Feindes auf der Strecke Melitopol – Tschonhar.

Dadurch wurde die Logistik hinsichtlich der Versorgung der russischen Armee und der Treibstofflieferungen auf die Halbinsel bereits erschwert. Das ist erst der Anfang. Es wird noch mehr folgen!“