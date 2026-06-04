Aus dem Umfeld von Selenskyj wurde mitgeteilt, ob die Ukraine eine Antwort auf das Schreiben an Trump erhalten habe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
In dem Schreiben des Staatsoberhauptes ging es um einen kritischen Mangel an Mitteln für die Luftabwehr. Die Vereinigten Staaten haben auf das Schreiben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an seinen amerikanischen Amtskollegen Donald Trump geantwortet.
Wie RBK Ukrajina berichtet, teilte dies der Berater des ukrainischen Präsidenten, Dmytro Lytvyn, den Journalisten mit.
„Ja. Sie (die Antwort, Anm. d. Red.) ist technischer Natur und wird derzeit bearbeitet. Details geben wir nicht bekannt“, sagte er.
Es sei darauf hingewiesen, dass Selenskyj am Tag nach dem Versand des Schreibens gegenüber Journalisten erklärte, er habe sich am Vortag persönlich mit Kongressabgeordneten und Senatoren getroffen, die in die Ukraine gereist waren.
Nach Angaben des Präsidenten unterstützten diese die an den Kongress und das Weiße Haus gerichteten Vorschläge.
Zur Erinnerung: Am 27. Mai wandte sich Wolodymyr Selenskyj mit einem dringenden Schreiben an Donald Trump und den Kongress wegen eines kritischen Mangels an Luftabwehrsystemen vor dem Hintergrund verstärkter russischer Beschüsse.
In seinem Schreiben betonte der Staatschef, dass der Mangel an Mitteln zur Luftabwehr eine ernsthafte Bedrohung für die Zivilbevölkerung darstelle, da die Ukraine nicht über ausreichende Möglichkeiten zur Abwehr ballistischer Raketen verfüge.
Selenskyj teilte in dem Schreiben zudem mit, dass Russland in der Nacht zum 24. Mai zwei ballistische „Oreschnik“-Raketen eingesetzt habe. Seinen Angaben zufolge traf eine Rakete die Region Kiew, während die andere auf den vorübergehend besetzten Teil der Region Donezk fiel.
Anschließend erläuterte der Präsident die Gründe für diesen Appell und betonte, dass die Situation dringende Entscheidungen erfordere. Er wies darauf hin, dass keine Zeit für Verzögerungen bleibe, insbesondere angesichts des bevorstehenden Winters.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Der Blockposten zwischen Ustyluh und Urgyniw an der Oblastgrenze hat mich, das war jetzt aber nur einmal, auch nach 23 Uhr passieren lassen, lässt für mich den Schluss zu, auch hier ist 24/7 passierbar.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Kann nur zum Blockposten vor USTYLUH sagen, der ist geöffnet 24/7 und der Blockposten vor URGYNIW schließt von 23.00 Uhr bis 04:00 Uhr. (Fahrtrichtung Grenze/Ausreise); Wer in Richtung Landesmitte fährt,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ja, der Grenzübergang in Ustyluh ist echt toll geworden, ich habe letztens den Spaß gemacht und angedeutet, dass wohl jetzt die Polen eifersüchtig sind auf diese Arbeitsplätze. Die Zöllnerin hat zustimmend...“
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“