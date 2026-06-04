Aus dem Umfeld von Selenskyj wurde mitgeteilt, ob die Ukraine eine Antwort auf das Schreiben an Trump erhalten habe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In dem Schreiben des Staatsoberhauptes ging es um einen kritischen Mangel an Mitteln für die Luftabwehr. Die Vereinigten Staaten haben auf das Schreiben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an seinen amerikanischen Amtskollegen Donald Trump geantwortet.

Wie RBK Ukrajina berichtet, teilte dies der Berater des ukrainischen Präsidenten, Dmytro Lytvyn, den Journalisten mit.

„Ja. Sie (die Antwort, Anm. d. Red.) ist technischer Natur und wird derzeit bearbeitet. Details geben wir nicht bekannt“, sagte er.

Es sei darauf hingewiesen, dass Selenskyj am Tag nach dem Versand des Schreibens gegenüber Journalisten erklärte, er habe sich am Vortag persönlich mit Kongressabgeordneten und Senatoren getroffen, die in die Ukraine gereist waren.

Nach Angaben des Präsidenten unterstützten diese die an den Kongress und das Weiße Haus gerichteten Vorschläge.

Zur Erinnerung: Am 27. Mai wandte sich Wolodymyr Selenskyj mit einem dringenden Schreiben an Donald Trump und den Kongress wegen eines kritischen Mangels an Luftabwehrsystemen vor dem Hintergrund verstärkter russischer Beschüsse.

In seinem Schreiben betonte der Staatschef, dass der Mangel an Mitteln zur Luftabwehr eine ernsthafte Bedrohung für die Zivilbevölkerung darstelle, da die Ukraine nicht über ausreichende Möglichkeiten zur Abwehr ballistischer Raketen verfüge.

Selenskyj teilte in dem Schreiben zudem mit, dass Russland in der Nacht zum 24. Mai zwei ballistische „Oreschnik“-Raketen eingesetzt habe. Seinen Angaben zufolge traf eine Rakete die Region Kiew, während die andere auf den vorübergehend besetzten Teil der Region Donezk fiel.

Anschließend erläuterte der Präsident die Gründe für diesen Appell und betonte, dass die Situation dringende Entscheidungen erfordere. Er wies darauf hin, dass keine Zeit für Verzögerungen bleibe, insbesondere angesichts des bevorstehenden Winters.