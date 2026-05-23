In Lemberg kam ein Mann unter den Rädern eines Zuges ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Lemberg kam in der Nacht zum 23. Mai ein 20-jähriger Mann unter den Rädern des Zuges der Strecke „Uschhorod–Odessa“ ums Leben.

Quelle: : Polizei der Region Lemberg

Details: : Der Vorfall ereignete sich gegen 02:10 Uhr am Bahnhof „Pidzamche“ in Lemberg.

Nach vorläufigen Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden wurde der 20-jährige Lemberger von einem Personenzug der Strecke „Uschhorod–Odessa“ erfasst.

Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Aufgrund dieses Vorfalls haben die Ermittler der Polizeidienststelle Nr. 1 der Lwiwer Bezirkspolizeidirektion Nr. 1 ein Strafverfahren gemäß § 276 Abs. 3 (Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften für den Verkehr oder den Betrieb von Schienen-, Wasser- oder Luftfahrzeugen) des Strafgesetzbuchs der Ukraine eingeleitet. Der Strafrahmen dieses Paragrafen sieht eine Freiheitsstrafe von fünf bis zehn Jahren vor.