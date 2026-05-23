Medien: In den besetzten Gebieten herrscht Benzinmangel

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Unterdessen liegen am Rande des „Landkorridors“ nach einem Angriff durch eine Drohne der ukrainischen Streitkräfte ausgebrannte Tanklastwagen. Daher wird prognostiziert, dass sich die Lage bei der Versorgung der vorübergehend besetzten Gebiete mit Kraftstoff weiter verschlechtern wird.

In weiten Teilen des vorübergehend besetzten Gebiets der Ukraine sind Probleme mit der Kraftstoffversorgung aufgetreten. Die Zeitung RIA Yug berichtet über eine Benzin-Hysterie.

„In Melitopol ist vor dem Hintergrund regelmäßiger Beschüsse des ‚Landkorridors‘ eine Benzin-Hysterie ausgebrochen. Heute konnten die Einwohner von Melitopol in der Stadt kein Benzin der Sorte A-92 kaufen. An einer Tankstelle in der Gogol-Straße war es zwar vorrätig, doch dort standen 50 Autos in der Schlange. Die Kraftstoffpreise sind stark in die Höhe geschnellt. Benzin kostete heute 40 Rubel pro Liter, A-95 86 Rubel pro Liter. Noch vor wenigen Tagen wurde Benzin für 35 Rubel pro Liter und A-95 für 76 Rubel pro Liter verkauft“, heißt es in der Veröffentlichung.

Es wird auch berichtet, dass es in Priazowsk, Wasiljewka, Skilki, Dniprorudne und anderen Ortschaften im besetzten Teil der Oblast Saporischschja überhaupt keinen Kraftstoff an den Tankstellen gibt – die Menschen können nicht einmal ihre Generatoren betanken. Auch auf der Krim sind die Tankstellen leer, und in Sewastopol wurden Benzinmarken eingeführt – 20 Liter pro Fahrzeug.

„Unterdessen liegen am Rande des ‚Landkorridors‘ Tanklastwagen, die nach einem Angriff von Drohnen der ukrainischen Streitkräfte in Brand geraten sind. Daher ist absehbar, dass sich die Situation bei der Kraftstoffversorgung der besetzten Gebiete weiter verschlechtern wird“, heißt es weiter in der Veröffentlichung.