In der Ukraine wurde der Laser „Trizub“ entwickelt, der die „Schahed“-Drohnen der russischen Invasoren abschießen soll

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das System kann Aufklärungsdrohnen in einer Entfernung von bis zu 1500 Metern problemlos bekämpfen, doch das ist noch nicht alles In der Ukraine wurde eine neue, hochwirksame Laserwaffe zur Bekämpfung feindlicher Drohnen entwickelt. Das verbesserte Lasersystem „Trizub“ ist nun als Teil eines mobilen Anhängersystems einsatzbereit.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Portal Militarnij.