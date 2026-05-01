Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Über den Angriff auf die Häfen: Russland hat in der Nacht zum 1. Mai einen weiteren Angriff mit Drohnen auf die Häfen an der Donau und in der Region Odessa durchgeführt.

Über neue Verdachtsmomente gegen Kolomojskyj: Der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Generalstaatsanwaltschaft haben neue Verdachtsmomente gegen Ihor Kolomojskyj wegen Machenschaften bei der Privatbank bekannt gegeben.

Zum Thema Bargeld: In der Ukraine beliefen sich die Bargeldeingänge an den Bankschaltern im Zeitraum Januar bis März 2026 auf 749,8 Mrd. Hrywnja, was einem Anstieg von 5,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

Zur Staatsverschuldung der USA: Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten von Amerika hat 100 % des BIP überschritten und nähert sich dem nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellten Rekord.

Zu Minditsch und der „Sense Bank“: Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der staatlichen „Sense Bank“, die am 18. Juni 2025 beschlossen wurde, wurde bereits mehr als einen Monat zuvor von den Beteiligten des „Midas“-Falls diskutiert.

Zur Straßeninstandsetzung: Am 1. Mai wurden die wichtigsten Straßenbauarbeiten auf den internationalen Verkehrsachsen abgeschlossen.

Nochmals zu „Midas“: Auf den „Minditsch-Aufnahmen“ bespricht der Geschäftsmann Wassyl Vesely mit Olexander Tsukerman, einem der Beteiligten im „Minditschgate“, wie man die Kontrolle über das größte petrochemische Unternehmen der Ukraine, „Karpatnaftochim“, erlangen kann.

Zu Japan und russischem Öl: Taiyo, Japans viertgrößter Ölverarbeitungskonzern, kauft auf Ersuchen der Regierung Öl aus Russland als Alternative zum Nahen Osten.

EP-Exklusiv:

„Alles oder nichts“. Die Geschichte eines Veteranenunternehmens im Bereich Hundepflege

Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg, nachdem er verwundet worden war, gründete ein Veteran aus Winnyzja ein Hundepflegeunternehmen und baute sich einen Kundenstamm auf.