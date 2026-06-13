Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die renommierte Bühne in Budapest blieb dem russischen Musiker verschlossen In Budapest wurde der Auftritt des russischen Geigers Vadim Repin zur Eröffnung der Konzertsaison des Ungarischen Nationalphilharmonieorchesters abgesagt. Anstelle des Russen wird ein ungarischer Musiker auf der renommierten Bühne auftreten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das ukrainische Außenministerium.

Absage des Konzerts und Reaktion des Außenministeriums

Die Absage des Auftritts des russischen Künstlers* wurde dank der Bemühungen der ukrainischen Botschaft in Ungarn möglich. Die Veranstalter haben den Hauptpunkt des Programms zur Saisoneröffnung vollständig ersetzt.

Im ukrainischen Außenministerium wurde betont, dass Vertretern des Aggressorstaates auf den internationalen Bühnen kein Platz sei.

„Die russische Kultur ist eine Kultur des Völkermords und der Kriegsverbrechen, die auf internationalen Bühnen keinen Platz haben darf“, erklärte das Außenministerium.

Die Diplomaten versicherten, dass die Ukraine auch weiterhin konsequent auf die vollständige Isolierung von Vertretern des russischen Kulturraums in der weltweiten Kulturindustrie hinarbeiten werde.