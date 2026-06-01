In dieser Woche wird es in der gesamten Ukraine regnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den ersten Junitagen wird in der Ukraine warmes, regnerisches Wetter sowie Gewitter erwartet. Eine detaillierte Wetter- und Temperaturvorhersage vom Ukrainischen Hydrometeorologischen Zentrum.

In den nächsten Tagen wird in der Ukraine warmes und regnerisches Wetter erwartet, stellenweise mit starken Regenfällen und Gewittern.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliches Zitat des UGMZ: : „Am 2. Juni im Westen und Südwesten des Landes mäßige, in Transkarpatien und im Gebiet Odessa stellenweise starke Regenfälle; am 2. Juni am rechten Ufer, am 3. Juni in der Ukraine, mit Ausnahme der östlichen Gebiete, stellenweise kurzzeitige Regenfälle und Gewitter.“

Details: : Die Temperaturen liegen in den ersten Junitagen nachts bei 8–15 °C, tagsüber bei 18–25 °C. Der Wind weht überwiegend aus Südost mit 5–10 m/s.

In Kiew am 2. Juni ohne Niederschläge, nachts 10–12 °C, tagsüber bis zu +22 °C, Wind aus Südost mit 5–10 m/s.

Am 3. und 4. Juni kommt es in der Hauptstadt im Laufe des Tages stellenweise zu kurzzeitigen Regenschauern, nachts 12–14 °C, tagsüber bis zu +25 °C, Wind aus Südost bis Süd, 5–10 m/s.