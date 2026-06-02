Die Zahl der Todesopfer des Anschlags in Dnipro ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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23 Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Unter ihnen befindet sich ein 13-jähriges Mädchen. Ihr Zustand wird von den Ärzten als mittelschwer eingestuft. Drei Verletzte befinden sich in einem kritischen Zustand.

Die Zahl der Todesopfer des Angriffs auf Dnipro ist auf 5 gestiegen, 25 Menschen wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha, am 2. Juni mit.

Ihren Angaben zufolge wurden 23 Personen ins Krankenhaus eingeliefert. Unter ihnen befindet sich auch ein 13-jähriges Mädchen. Ihr Zustand wird von den Ärzten als mittelschwer eingestuft. Drei Verletzte befinden sich in einem kritischen Zustand.

Zuvor war von vier Todesopfern in Dnipro berichtet worden.

Zur Erinnerung: Infolge des massiven russischen Angriffs auf Kiew stieg die Zahl der Todesopfer auf vier Personen und die der Verletzten auf 58.