Renten für Juni 2026: Für welche Ukrainer werden die Zahlungen erhöht?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Einige Rentner erhalten einen Zuschlag von bis zu 570 Hrywnja Bereits heute, am 1. Juni, beginnt die Auszahlung der Renten für den ersten Sommermonat. Eine allgemeine Neuberechnung der Renten wird es im Juni in der Ukraine nicht geben, doch bestimmte Gruppen von Rentnern erhalten dennoch erhöhte Beträge und Zuschläge.

RBK Ukrajina berichtet, wie hoch die Auszahlungen im vergangenen Monat waren und wer im Juni 2026 Zuschläge zu den Renten erhalten wird.