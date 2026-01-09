Der Pensionsfonds hat die Ausgaben für Sozialleistungen um 10% erhöht: wie 940 Mrd. Hrywnja zugewiesen wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Jahr 2025 hat der Pensionsfonds der Ukraine 939,5 Mrd. Hrywnja für Renten und andere Sozialleistungen bereitgestellt, fast 10% mehr als im Vorjahr.

Dies geht aus der Übersicht über die Ergebnisse der Arbeit der PFU für 2025 hervor, berichtet Ukrinform.

Die Gesamtausgaben für Renten und andere geplante Zahlungen beliefen sich auf 939,5 Milliarden Hrywnja, das sind 85,1 Milliarden Hrywnja mehr als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Insbesondere wurden 799,04 Milliarden Hrywnja für Rentenzahlungen bereitgestellt.

Im Jahr 2025 erhielt der Haushalt des Pensionsfonds 992,8 Mrd. Hrywnja aus allen Finanzierungsquellen, das sind 136,8 Mrd. Hrywnja mehr als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, davon 689,9 Mrd. Hrywnja aus eigenen Einnahmen.

Weitere 213,7 Mrd. Hrywnja an Einnahmen kamen aus dem Staatshaushalt, um die Zahlung von Renten, Zulagen und Rentenerhöhungen im Rahmen von Rentenprogrammen und das Defizit des Pensionsfonds zu decken.

Der Pensionsfonds erhielt 35,9 Mrd. Hrywnja für die Auszahlung von Leistungen und Wohngeld an die Bürger für Wohnungs- und Versorgungsrechnungen und den Kauf fester Brennstoffe, 47,0 Mrd. Hrywnja für die Auszahlung staatlicher Sozialleistungen, 1,1 Mrd. Hrywnja für einmalige Bargeldhilfen im Rahmen des Schulkinderpakets und 2,4 Mrd. Hrywnja für Zahlungen im Rahmen des Winterhilfeprogramms.

Zur Wiederholung:

Am 17. September hat das Ministerkabinett den Haushalt des Pensionsfonds der Ukraine (PFU) für 2025 genehmigt.