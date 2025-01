Im Januar erhielt die Ukraine 3,8 Milliarden Dollar: der größte Teil des Geldes war ein Darlehen gegen russische Vermögenswerte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Januar 2025 erhielt der Staatshaushalt der Ukraine 3,8 Milliarden Dollar an Finanzmitteln, der größte Teil davon ist eine bedingte Schuld der EU.

Im Januar 2025 hat der Staatshaushalt der Ukraine 3,8 Milliarden Dollar an Finanzmitteln erhalten, der größte Teil davon ist eine bedingte Schuld gegenüber der EU, berichtet der Pressedienst des Finanzministeriums. 3,1 Milliarden Dollar des Gesamtbetrags wurden demnach von der Europäischen Union bereitgestellt. Weitere 700 Millionen Dollar wurden durch die Emission von Staatsanleihen auf dem heimischen Markt aufgebracht. Wie das Finanzministerium erklärt, handelt es sich bei den EU-Mitteln um die erste Tranche der ERA-Darlehen der Union. Dabei handelt es sich um Darlehen, die aus den Erträgen der eingefrorenen Vermögenswerte der Russischen Föderation zurückgezahlt werden: „Das heißt, das Aggressorland, nicht die Ukraine, wird die Darlehenskosten tragen. 3,1 Mrd. USD sind bedingte Schuldverpflichtungen für die Ukraine“, heißt es in der Erklärung. Zur Erinnerung: Die Schulden der Ukraine bei der Weltbankgruppe stiegen um 65% auf 22,6 Mrd. USD im Jahr 2024. Am 30. November 2024 beliefen sich die öffentlichen und öffentlich garantierten Schulden der Ukraine auf 6.644,68 Mrd. Hrywnja oder 159,74 Mrd. USD. Der Betrag der öffentlichen und öffentlich garantierten Schulden der Ukraine im Jahr 2024 stieg um 1.461,3 Mrd. Hrywnja oder 20,74 Mrd. USD in Dollar.