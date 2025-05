Große Erfahrung: Die neue Leiterin der US-Botschaft in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Julie Davis, die derzeit US-Botschafterin in Zypern ist, wird US-Charge d’Affaires in der Ukraine werden. Die US-Botschaft in Kiew, die die Ernennung von Davis zur Geschäftsträgerin in der Ukraine bekannt gab, betonte, dass sie „beharrlich daran arbeiten wird, den Krieg zu beenden und das Blutvergießen zu stoppen, die bilateralen Beziehungen zu stärken und Amerika und die Ukraine sicherer, stärker und wohlhabender zu machen“. Davis wird ihre Arbeit in der Ukraine am 5. Mai aufnehmen.

** Die* Entscheidung, Davis als Interimschef der Botschaft in der Ukraine einzusetzen, wurde von US-Präsident Donald Trump und Außenminister Marco Rubio getroffen.

Davis wird Interimsbotschafter der USA in Kiew „in einer kritischen Zeit, in der wir uns auf ein Friedensabkommen zubewegen, um das Blutvergießen zu beenden“, so das Weiße Haus.

Davis verfügt über 30 Jahre Erfahrung im auswärtigen Dienst der USA.

In der offiziellen Biographie auf der Website der Botschaft heißt es, dass Julie Davis zuvor als Botschafterin in Weißrussland und Sondergesandte in Litauen tätig war und über Erfahrungen in Georgien, Russland und der Ukraine verfügt.

Darüber hinaus war die Diplomatin stellvertretende stellvertretende Staatssekretärin für Westeuropa und die EU im Büro für europäische und eurasische Angelegenheiten sowie stellvertretende ständige Vertreterin der Vereinigten Staaten bei der NATO.